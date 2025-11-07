Ditetapkan Sebagai Tersangka Kasus Fitnah Jokowi, Roy Suryo Merespons Begini

jpnn.com, JAKARTA - Pakar telematika Roy Suryo menganggap penetapannya sebagai tersangka kasus fitnah terkait tuduhan ijazah palsu Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi), menjadi kabar buruk bagi dunia penelitian.

"Jadi, ini akan menjadi preseden yang buruk, ya, kalau ada seseorang yang meneliti dokumen publik, kemudian ditersangkakan dan kemudian dikriminalisasi," kata Roy di Jakarta, Jumat (7/11).

Eks Menpora itu mengaku sebagai pakar telematika hanya berusaha meneliti dokumen yang terbuka bagi publik, termasuk ijazah Jokowi.

"Jadi, saya bebas atau kami sebagai warga negara bebas untuk melakukan apa pun, keterbukaan informasi dan penelitian, apalagi untuk dokumen publik, yang saya teliti itu dokumen publik, ya," kata Roy.

Namun, dia mengaku tetap menghormati langkah Polda Metro Jaya yang menetapkan alumnus Universitas Gadjah Masa (UGM) itu sebagai tersangka.

"Jadi artinya apa? Saya tetap menghormati penetapan tersebut," ujar Roy.

Hanya saja, dia meminta semua pihak tidak mendesak penahanan setelah penetapan tersangka, karena polisi tak memunculkan kemungkinan tersebut.

"Jadi kalau tiba-tiba ada orang yang aneh atau orang yang mendesak-desak, itu tentu saja sudah merupakan hal yang justru melanggar hukum," kata Roy.