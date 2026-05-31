Ditinggal Mudik, Rumah Warga Semampir Dibobol Maling, Aksi Pelaku Terekam CCTV  

Minggu, 31 Mei 2026 – 12:02 WIB
Aksi pencurian rumah warga yang ditinggal mudik penghuni terekam kamera pengawas CCTV. Foto:source for JPNN

jpnn.com, SURABAYA - Sebuah rumah di kawasan Jalan Wonokusumo Wetan, Kecamatan Semampir, Surabaya, dibobol pencuri saat ditinggal pemiliknya pulang kampung.

Aksi pelaku yang beraksi seorang diri itu terekam kamera CCTV dan videonya beredar luas di media sosial.

Dalam rekaman berdurasi 17 detik, terlihat seorang pria mengenakan penutup wajah masuk ke area rumah pada malam hari. Pelaku tampak berjalan perlahan sambil mengamati kondisi sekitar sebelum mencari barang-barang berharga di dalam rumah.

Sebelum melancarkan aksinya, pelaku diduga terlebih dahulu mematikan lampu di sekitar lokasi untuk mengurangi risiko terekam jelas oleh kamera pengawas maupun diketahui warga sekitar.

Akibat kejadian tersebut, korban berinisial L, 47, kehilangan satu unit telepon genggam dan uang tunai senilai jutaan rupiah.

Kapolsek Semampir Kompol Herry Iswanto membenarkan peristiwa pencurian tersebut. Menurutnya, laporan korban diterima pihak kepolisian pada Kamis (28/5) sekitar pukul 13.30 WIB.

“Betul mas, telah dilaporkan ke Polsek Semampir pada hari Kamis (28/5/2026) sekitar pukul 13.30 WIB,” kata Herry saat dikonfirmasi, Sabtu (30/5).

Dari hasil pemeriksaan awal, diketahui rumah tersebut telah ditinggalkan pemiliknya sejak Selasa (26/5) untuk pulang kampung. Saat ditinggalkan, kondisi rumah dalam keadaan terkunci.

Rumah warga Semampir, Surabaya, dibobol maling saat ditinggal mudik. Aksi pelaku terekam CCTV, korban kehilangan HP dan uang jutaan rupiah

