Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Ditinggal Rizky Ridho dan Paulo Ricardo, Pertahanan Persija Bakal Diuji PSM Makassar

Jumat, 20 Februari 2026 – 17:17 WIB
Ditinggal Rizky Ridho dan Paulo Ricardo, Pertahanan Persija Bakal Diuji PSM Makassar - JPNN.COM
Pemain Persija Jakarta, Rizky Ridho (kanan) saat berlatih di Persija Training Ground, Bojongsari. Foto: Dokumentasi Persija

jpnn.com, JAKARTA - Persija Jakarta dipastikan tidak dalam kekuatan terbaik saat melakoni pekan ke-22 Super League 2025/26 melawan PSM Makassar.

Skuad berjuluk Macan Kemayoran itu tidak bisa memainkan Rizky Ridho yang menjalani hukuman akibat akumulasi kartu kuning.

Pemain Persija lainnya yang absen yaitu Paulo Ricardo setelah mengalami cedera hamstring dari pertandingan pekan lalu melawan Bali United.

Baca Juga:

Pelatih Persija, Mauricio Souza mengungkapkan bahwa tetap akan menurunkan komposisi terbaik melawan skuad berjuluk Juku Eja.

Dengan absennya beberapa pemain diharapkan membuat para pemain pelapis akan unjuk gigi untuk bisa menunjukkan kualitasnya.

“Kami akan mencoba menurunkan formasi terbaik yang bisa kami siapkan. Ini adalah momen bagi tim untuk menunjukkan kualitas yang kami miliki.”

Baca Juga:

“Situasi pemain yang absen memang tidak bisa kami ubah, itu adalah fakta yang harus kami terima. Karena itu, kami harus mencari solusi dari dalam tim,” ujar juru taktik kelahiran 13 Maret 1974 itu.

Persija Jakarta kemungkinan akan menduetkan kembali Jordi Amat dengan Thales Lira di lini belakang.

Persija Jakarta dipastikan tidak dalam kekuatan terbaik saat melakoni pekan ke-22 Super League 2025/26 melawan PSM Makassar, Jumat (20/2)

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persija vs PSM  Rizky Ridho  Paulo Ricardo  super league 2026  Persija Jakarta  PSM Makassar 
BERITA PERSIJA VS PSM LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp