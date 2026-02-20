Ditinggal Rizky Ridho dan Paulo Ricardo, Pertahanan Persija Bakal Diuji PSM Makassar

jpnn.com, JAKARTA - Persija Jakarta dipastikan tidak dalam kekuatan terbaik saat melakoni pekan ke-22 Super League 2025/26 melawan PSM Makassar.

Skuad berjuluk Macan Kemayoran itu tidak bisa memainkan Rizky Ridho yang menjalani hukuman akibat akumulasi kartu kuning.

Pemain Persija lainnya yang absen yaitu Paulo Ricardo setelah mengalami cedera hamstring dari pertandingan pekan lalu melawan Bali United.

Pelatih Persija, Mauricio Souza mengungkapkan bahwa tetap akan menurunkan komposisi terbaik melawan skuad berjuluk Juku Eja.

Dengan absennya beberapa pemain diharapkan membuat para pemain pelapis akan unjuk gigi untuk bisa menunjukkan kualitasnya.

“Kami akan mencoba menurunkan formasi terbaik yang bisa kami siapkan. Ini adalah momen bagi tim untuk menunjukkan kualitas yang kami miliki.”

“Situasi pemain yang absen memang tidak bisa kami ubah, itu adalah fakta yang harus kami terima. Karena itu, kami harus mencari solusi dari dalam tim,” ujar juru taktik kelahiran 13 Maret 1974 itu.

Persija Jakarta kemungkinan akan menduetkan kembali Jordi Amat dengan Thales Lira di lini belakang.