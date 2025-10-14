Ditinggal Timnas Indonesia, Marselino Ferdinan Temukan Harapan Baru di Slovakia

jpnn.com - Setelah sempat menghilang dari sorotan publik, Marselino Ferdinan akhirnya resmi bergabung bersama klub barunya, AS Trencin.

Kehadiran Marselino di Slovakia sekaligus menandai babak baru dalam perjalanan karier sang mantan wonderkid Persebaya Surabaya itu.

Pemain berusia 21 tahun tersebut sejatinya sudah diumumkan sebagai rekrutan anyar AS Trencin sejak awal September 2025.

Namun, proses administrasi yang berlarut membuatnya tertahan dan belum bisa bergabung lebih cepat.

Dicoret dari Timnas Indonesia

Nama Marselino justru mencuat ketika tak dipanggil oleh Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert untuk laga putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Kini, setelah menyaksikan perjuangan Timnas Indonesia dari jauh, Marselino akhirnya terbang ke Slovakia untuk bergabung dengan rekan-rekan barunya di AS Trencin.

"Saya merasa sangat bersyukur dan diberkati. Saya tak sabar untuk bertemu semua pemain dan suporter, serta mulai berlatih dan bermain bersama tim," ujar Marselino dalam kanal YouTube resmi AS Trencin.

Kesempatan Baru untuk Menit Bermain

Meski datang dengan status pinjaman dari Oxford United FC, Marselino menegaskan bahwa bergabung dengan AS Trencin merupakan keputusan terbaik untuk kariernya saat ini.