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Ditipu Teman Sendiri, Tantri Kotak: Dia Menghilang dan Enggak Ada Iktikad Baik

Rabu, 24 Juni 2026 – 01:01 WIB
Ditipu Teman Sendiri, Tantri Kotak: Dia Menghilang dan Enggak Ada Iktikad Baik - JPNN.COM
Tantri Kotak. Foto: Instagram/tantrisyalindri

jpnn.com, JAKARTA - Vokalis band Kotak, Tantri Syalindri mengaku terpaksa mengungkap kasus penipuan yang dialaminya di media sosial.

Sebab, pelaku yang merupakan temannya sendiri, menghilang dan tidak punya iktikad baik untuk menyelesaikan masalah.

"Benar, aku lagi kena penipuan teman sendiri karena sudah 3x24 jam dia menghilang dan enggak ada iktikad baik buat ketemu," ungkap Tantri Kotak melalui akun miliknya di Instagram baru-baru ini.

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Perempuan berusia 36 tahun itu mengatakan bahwa korban pelaku tidak hanya dirinya, tetapi juga beberapa orang lain.

Tantri Kotak dan sejumlah korban ternyata mengalami kerugian hingga miliaran rupiah akibat ulah pelaku.

"Please socmed do your magic, yang ketipu bukan hanya aku, melainkan banyak orang yang ditotal-total hampir Rp 10 M. Clueless karena pihak keluarga enggak mau tahu dan menyerahkan ke korban terserah mau diapakan," jelas pelantun Beraksi itu.

Menurut Tantri Kotak, dirinya dan korban lain sejauh ini belum membuat laporan polisi.

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Sebab, sejumlah korban masih berharap uang yang digelapkan oleh pelaku bisa dikembalikan.

Dia juga masih membuka peluang berkomunikasi dengan pelaku sebelum menempuh jalur hukum.

Vokalis band Kotak, Tantri Syalindri mengaku terpaksa mengungkap kasus penipuan yang dialaminya di media sosial.

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TAGS   Tantri Kotak  kotak  Tantri Syalindri  Tantri Kotak ditipu 
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