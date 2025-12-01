Ditjen Bina Adwil Matangkan Implementasi PSEL di Kawasan Aglomerasi

jpnn.com, JAKARTA - Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan (Bina Adwil) Kemendagri terus berupaya mematangkan transformasi pengelolaan sampah di wilayah aglomerasi.

Salah satunya dengan menggelar Rapat Koordinasi Nasional Fasilitasi Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Penanganan Sampah Perkotaan melalui Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL), Kamis (27/11/2025) di Jakarta.

Sekretaris Ditjen Bina Adwil, Sri Purwaningsih mengatakan, forum tersebut menjadi wadah strategis untuk mempercepat implementasi Perpres Nomor 109 Tahun 2025 sebagai transformasi tata kelola sampah menuju energi terbarukan.

Dia menegaskan pesan Presiden agar pemerintah daerah melakukan langkah besar dalam penanganan sampah.

"Presiden telah memberikanwake-up call bahwa persoalan sampah bukan lagi masalah operasional semata, tetapi sudahmenjadi persoalan strategis nasional. Kita butuh loncatan transformasi, bukan sekadarlangkah kecil,” ujarnya.

Rakornas menghadirkan narasumber lintas kementerian/lembaga, termasuk KemenkoPerekonomian, BPI Danantara, KLHK, Kementerian ESDM, PLN, dan ahli tata ruang.

Mereka memaparkan penyederhanaan proses bisnis PSEL, urgensi penyediaan lahan dan infrastruktur dasar, peran PSEL dalam NZE 2060, hingga pentingnya kolaborasi kawasanmetropolitan untuk mencapai skala ekonomi pengelolaan sampah. Empat wilayah, Bekasi, Denpasar Raya, Bogor Raya, dan Yogyakarta Raya dipaparkan tingkat kesiapan sertatantangan teknis yang masih harus dituntaskan.

Meski kerangka regulasi sudah lengkap, Sri menyoroti beberapa catatan kritis dari hasilverifikasi lapangan yang harus segera dituntaskan oleh Pemda dan lintas sektor.