Ditjen Bina Adwil & TP PKK Tembus ke 18 Lokasi Banjir Aceh Serahkan Bantuan

jpnn.com, JAKARTA - Tim Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Adwil Kemendagri) dan beserta jajaran TP PKK yang dipimpin Ketua Bidang IV Kesehatan Keluarga dan Lingkungan TP PKK Pusat Safriati Safrizal berhasil masuk menyalurkan bantuan ke wilayah banjir terparah di Aceh sejak awal pekan ini.

“Alhamdulillah, dengan kerja sama yang kuat dengan berbagai pemangku kepentingan, kami bisa masuk ke wilayah terparah banjir seperti di Aceh Tamiang dan lain-lain,” ungkap Safriati, Sabtu (27/12/2025).

Safriati menuturkan timnya masuk ke 18 lokasi banjir terparah di empat kabupaten.

Diawali dari Kabupaten Pidie Jaya ke Desa Beurawang, Desa Blang Cut, dan ?Desa Dayah Usen yang semua berada di Kecamatan Meurah Dua.

Kemudian bergerak ke Kabupaten Aceh Utara dengan hadir membawa bantuan ke Desa Geudumbak dan Desa Bukit Lientung di Kecamatan Langkahan.

Masih di kabupaten yang sama, tim melaju ke Ponpes di Desa Samakurok Kecamatan Jamboe Aye, ?Desa Cot Ulaya di Kecamatan Baktiya dan ?Desa Blang Reuling di Kecamatan Sawang.

“Kami masuk ke Aceh Tamiang. Terparah, ketinggian banjir mencapai 4 meter dan itu berlangsung berhari-hari. Bantuan yang kami bawa adalah kepedulian bersama. InsyaAllah kita bisa melewati bencana ini. sabar dan tabah,” ujar Safriati.

Adapun di Kabupaten Aceh Tamiang, tim turun ke Desa Kampung Banjir, ?Masjid Nurhasanah, dan ?Desa Air Tenang yang semua berada di Kecamatan Karang Baru dan Desa Masjid Tuha di Kecamatan Tualang Baru.