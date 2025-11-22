Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Ditjen Bina Pemdes Tegaskan Pentingnya Memperkuat Komitmen Selesaikan Batas Desa

Sabtu, 22 November 2025 – 19:42 WIB
Ditjen Bina Pemdes Tegaskan Pentingnya Memperkuat Komitmen Selesaikan Batas Desa - JPNN.COM
Sekretaris Ditjen Bina Pemdes Kemendagri Murtono di acara Sosialisasi dan Rapat Koordinasi Teknis ILASPP Penegasan Batas Desa dengan Pemerintah Daerah Tahun 2025, di Jakarta, Sabtu (22/11). Foto: Humas Ditjen Bina Pemdes

jpnn.com - JAKARTA - Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Bina Pemdes Kemendagri) menegaskan pentingnya komitmen yang kuat untuk menyelesaikan batas desa.

Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang kuat antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, serta pemerintah desa.

Hal tersebut dikemukakan Sekretaris Ditjen Bina Pemdes Kemendagri Murtono dalam acara Sosialisasi dan Rapat Koordinasi Teknis Integratted Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) Penegasan Batas Desa dengan Pemerintah Daerah Tahun 2025, di Hotel Mercure, Jakarta, Sabtu (22/11).

Baca Juga:

"Dengan komiten yang kuat dan strategi yang tepat untuk tercapainya target penegasan batas desa, menuju Indonesia Emas, " kata Murtono.

Acara ini diselenggarakan Ditjen Bina Pemdes Kemendagri, berlangsung selama 4 hari sejak Kamis (20/11) hingga Minggu (23/11).

Adapun pesertanya adalah perwakilan dari pemerintahan provinsi, kabupaten/kota.

Baca Juga:

ILASPP bertujuan mendukung pemerintah daerah di tingkat kabupaten/kota dalam melaksanakan penegasan batas desa.

Murtono menjelaskan, penegasan batas desa merupakan amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam aturan itu disebutkan bahwa batas desa merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Ditjen Bina Pemdes Kemendagri menegaskan pentingnya komitmen yang kuat untuk menyelesaikan batas desa.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   batas desa  Ditjen Bina Pemdes  pemerintah desa  Pemerintah Daerah 
BERITA BATAS DESA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp