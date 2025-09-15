Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Makro

Ditjen Keuda Kemendagri Awasi Perubahan APBD TA 2025

Senin, 15 September 2025 – 11:49 WIB
Ditjen Keuda Kemendagri Awasi Perubahan APBD TA 2025 - JPNN.COM
Ditjen Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Evaluasi terhadap P-APBD Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2025, Jumat (12/9). Foto: dok Keuda Kemendagri

jpnn.com, JAKARTA - Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Horas Maurits Panjaitan mengingatkan semua pihak pentingnya melakukan sinkronisasi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan program prioritas nasional.

Catatan ini disampaikan saat lakukan Evaluasi terhadap P-APBD Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2025, Jumat (12/9).

Pada kesempatan tersebut Tim Ditjen Keuda Kemendagri mencatat beberapa hal yang perlu dibenahi oleh pemerintah daerah.

Baca Juga:

Menurut Horas, salah satu catatan utama adalah rendahnya realisasi belanja daerah yang masih di bawah 65 persen. Padahal, percepatan belanja diperlukan agar pembangunan dan pelayanan publik tidak terhambat.

Selain itu, penetapan target pendapatan daerah dinilai masih mengacu pada tren tahun-tahun sebelumnya, belum berdasarkan potensi riil.

"Ditjen Keuda juga menyoroti tingginya porsi belanja pegawai akibat rekrutmen PPPK," ungkap Horas.

Baca Juga:

Di sisi lain, belanja untuk Standar Pelayanan Minimal (SPM) justru menurun sehingga berpotensi mengganggu layanan dasar masyarakat. Belanja konsumtif, seperti makan minum dan kegiatan Forkopimda, bahkan mengalami kenaikan signifikan.

"Untuk belanja modal dan infrastruktur, Ditjen Keuda menilai realisasi belum optimal. Selain itu, persoalan lahan proyek juga harus dipastikan clear and clean agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari," ujar Horas.

Ditjen Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Evaluasi terhadap P-APBD Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2025, Jumat (12/9).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Ditjen Keuda  Kemendagri  PPPK  APBD  Belanja Daerah 
BERITA DITJEN KEUDA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp