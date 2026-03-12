Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Ditjenpas Gelar Pasar Murah Ramadan, Produk Warga Binaan Laris Manis

Kamis, 12 Maret 2026 – 20:20 WIB
Ditjenpas Gelar Pasar Murah Ramadan, Produk Warga Binaan Laris Manis - JPNN.COM
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) sukses menggelar bazar bertemakan 'Bazar Pasar Murah Ramadan' di Jakarta pada Kamis (12/3). Foto: Dok. Ditjenpas

jpnn.com, JAKARTA - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) sukses menggelar bazar bertemakan 'Bazar Pasar Murah Ramadan' di Jakarta pada Kamis (12/3).

Bazar tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan ke-62 sekaligus upaya menyemarakkan Ramadan 1447 Hijriah.

Bazar Pasar Murah Ramadan menghadirkan beragam produk hasil pembinaan Warga Binaan, mulai dari kerajinan tangan hingga produk olahan makanan, yang ternyata laris diborong pembeli.

Baca Juga:

Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Mashudi, mengatakan kegiatan itu menjadi salah satu upaya memperkenalkan sekaligus memasarkan hasil pembinaan Warga Binaan supaya makin dikenal dan memiliki nilai ekonomi.

"Bazar ini menjadi kesempatan untuk memperkenalkan hasil karya Warga Binaan yang tidak kalah saing. Kami ingin menunjukkan melalui pembinaan di Pemasyarakatan, mereka mampu menghasilkan produk berkualitas dan bernilai jual,” ungkap Mashudi dalam keterangan resmi.

Mashudi berharap bazar juga membawa keberkahan bagi semua pihak di bulan suci Ramadan.

Baca Juga:

"Selain membantu memenuhi kebutuhan dengan harga yang terjangkau, kegiatan ini juga diharapkan menggerakkan roda perekonomian,” lanjutnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Panitia Penyelenggara, Adhayani Lubis.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) sukses menggelar bazar bertemakan 'Bazar Pasar Murah Ramadan' di Jakarta pada Kamis (12/3).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Ditjenpas  Warga Binaan  Ramadan  Bazar 
BERITA DITJENPAS LAINNYA:

RAMADAN

RUANG SABRANG Full Version: Perjalanan Mengenal Kehidupan dan Tuhan
Ruang Sabrang
RUANG SABRANG Full Version: Perjalanan Mengenal Kehidupan dan Tuhan
RUANG SABRANG: Terlahir Kembali Setelah Sebulan Berpuasa 
Ruang Sabrang
RUANG SABRANG: Terlahir Kembali Setelah Sebulan Berpuasa 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp