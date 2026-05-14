JPNN.com - Nasional - Humaniora

Ditjenpas Kemen Imipas Tegaskan Video Viral Sel ‘Mewah’ di Lapas Cilegon Tidak Benar

Kamis, 14 Mei 2026 – 22:27 WIB
Arsip - Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas) Mashudi memimpin apel deklarasi zero handphone, zero narkoba dan pungutan liar di lapangan gedung Ditjenpas, Jakarta, Kamis (7/5/2026). ANTARA/Laily Rahmawaty

jpnn.com, JAKARTA - Ditjenpas Kemen Imipas memastikan video viral yang menayangkan suasana diduga di dalam sel khusus berfasilitas ‘mewah’ di Lapas Cilegon adalah tidak benar.

Keterangan tersebut disampaikan oleh Kasubdit Kerjasama Ditjenpas Rika Aprianti menanggapi tautan sosial media yang dibagikan wartawan di Jakarta, Kamis.

Menurut Rika, pihaknya telah menerima keterangan dari Kepala Lapas CIlegon terkait video viral tersebut bahwa konten di media sosial itu bukanlah bagian dari fasilitas Lapas Cilegon.

“Kepala Lapas Cilegon sudah menyampaikan bahwa konten dalam media sosial tersebut bukan bagian dari fasilitas Lapas Cilegon,” kata Rika.

Rika menegaskan Ditjenpas melakukan pengawasan dan monitoring terkait unggahan tersebut dan jika terbukti ada penyalahgunaan wewenang akan ditindak tegas sesuai aturan yang berlaku.

“Apabila ditemukan dan terbukti bahwa adanya penyalahgunaan wewenang maka pasti akan diberikan tindakan,” tegasnya.

Namun, lanjut dia, dari hasil keterangan yang disampaikan oleh Kepala Lapas Cilegon bahwa tidak ada sel khusus dan fasilitas mewah yang diberikan kepada warga binaan. Seluruh warga binaan mendapatkan fasilitas yang sama.

“Berdasarkan keterangan dari Kepala Lapas Cilegon, semua warga binaan diberikan hak fasilitas yang sama,” ujar Rika.

