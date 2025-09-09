Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga

Dito Ariotedjo Dicopot Prabowo, Taufik Hidayat Bilang Begini soal Menpora Baru

Selasa, 09 September 2025 – 08:48 WIB
Dito Ariotedjo Dicopot Prabowo, Taufik Hidayat Bilang Begini soal Menpora Baru - JPNN.COM
Mantan Menpora RI Dito Ariotedjo (kiri) saat berbincang dengan Wamenpora Taufik Hidayat (kanan) saat berjalan keluar dari Kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) di Jakarta, Senin (8/9/2025). ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/bar (ANTARA FOTO/BAYU PRATAMA S)

jpnn.com - Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga (Wamenpora) Taufik Hidayat memastikan seluruh program Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) tetap berjalan meskipun posisi menteri definitif belum ditetapkan Presiden Prabowo Subianto.

Sebelumnya Presiden Prabowo mencopot Dito Ariotedjo dari jabatan menpora.

"Besok kami ikuti seperti biasa, apa yang sudah dijadwalkan kami jalan terus. Kami ikut arahan Pak Presiden. Jadi, jangan sampai apa yang sudah dilegasiin Pak Dito tidak dijalankan,” kata Taufik di Kantor Kemenpora, Jakarta, Senin malam (8/9/2025).

Menurut Taufik, seluruh kegiatan kepemudaan dan olahraga akan tetap dilaksanakan sesuai agenda, termasuk peringatan Hari Olahraga Nasional (Haornas) ke-42 di Cibubur, Jakarta Timur, pada Selasa (9/9).

"Yang pasti besok ada Haornas akan jalan juga. Siapa pun nanti Menporanya, kami belum tahu, tetapi olahraga harus tetap steady," ucapnya.

Soal siapa menpora baru pengganti Dito Ariotedjo, Taufik mengaku belum mendapat informasi, termasuk kapan pelantikan akan dilakukan.

Taufik hanya menegaskan program yang sudah berjalan akan terus dilanjutkan, dengan perbaikan pada bagian yang masih kurang.

"Harapannya Menpora baru nanti bisa lebih baik lagi. Apa yang sudah baik kami teruskan, yang kurang kami perbaiki," tutur mantan pebulutangkis yang meraih medali emas di Olimpiade 2004 itu.

Wamenpora Taufik Hidayat bilang begini soal menpora baru setelah Dito Ariotedjo dicopot Presiden Prabowo Subianto dalam reshuffle kabinet Senin (8/9/2025).

TAGS   Dito Ariotedjo  Menpora  menpora baru  Taufik Hidayat  Prabowo  Prabowo Subianto  Haornas  Presiden Prabowo 
