JPNN.com - Nasional - Hukum

Dito Ariotedjo Penuhi Panggilan KPK sebagai Saksi Kasus Kuota Haji

Jumat, 23 Januari 2026 – 13:39 WIB
Eks Menpora Dito Ariotedjo. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi pada Jumat (23/1). Ia tiba di Gedung KPK Jakarta sekitar pukul 12.50 WIB untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi terkait kuota haji.

Dito menegaskan komitmennya untuk mematuhi hukum. "Sebagai warga negara saya harus wajib patuh hukum, kan. Patuh hukum, jadi ya hadir," kata politikus Partai Golkar tersebut kepada awak media di lokasi.

Pemeriksaan ini terkait dengan kasus yang menjerat mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas sebagai tersangka. Dito mengaku akan dimintai keterangan seputar kunjungan kerjanya ke Arab Saudi. "Ya, mungkin, kan, yang pernah beredar di luar pas ada kunjungan kerja ke Arab Saudi waktu sama Pak Jokowi," ungkapnya.

Diketahui, Dito merupakan salah satu menteri yang ikut dalam rombongan mantan Presiden Joko Widodo yang bertemu Raja Salman bin Abdul-Aziz Al Saud untuk membahas kuota tambahan haji Indonesia tahun 2024. Hingga saat ini, KPK telah menetapkan dua tersangka dalam kasus ini, yaitu Yaqut Cholil Qoumas dan mantan staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz atau Gus Alex. (tan/jpnn)

Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga

