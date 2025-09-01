Close Banner Apps JPNN.com
Ditopang 4 Pilar, Telkom AI Center of Excellence Percepat Adopsi AI di Indonesia

Senin, 01 September 2025 – 12:55 WIB
Direktur Enterprise & Business Service Veranita Yosephine (kiri) dan Direktur IT Digital Telkom Faizal R. Djoemadi (kanan) saat acara peluncuran Telkom AI Center of Excellence di Bali pada Kamis (28/8). Foto: Dokumentasi Telkom

jpnn.com, JAKARTA - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk atau Telkom resmi meluncurkan Telkom Artificial Intelligence (AI) Center of Excellence (CoE) yang didukung oleh Telkom Solution di Bali International Convention Center (BICC), Nusa Dua, Bali, Kamis (28/8).

Diresmikan langsung oleh Direktur IT Digital Telkom Faizal R. Djoemadi dan Direktur Enterprise & Business Service Veranita Yosephine, AI CoE merupakan inisiatif strategis Telkom di bidang AI untuk mendigitalisasi bangsa yang berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Peluncuran AI Center of Excellence ini sejalan dengan agenda besar reformasi digital pemerintah sebagaimana diarahkan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pemanfaatan teknologi berbasis kecerdasan buatan untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing nasional.

Sebagai bagian dari TelkomGroup, Telkom AI Center of Excellence berkomitmen menghadirkan solusi nyata yang mendukung transformasi tersebut melalui sinergi lintas sektor dan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan.

Selain itu, AI mendorong daya saing bangsa dan akan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian dunia.

PWC memproyeksikan kontribusi AI terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai hingga USD 15,7 triliun di tahun 2030.

AI juga akan menjadi faktor kunci peningkatan daya saing sekaligus mengakselerasi transformasi digital yang berefek terhadap peningkatan produktivitas.

Berdasarkan laporan Goldman Sachs, diperkirakan produktivitas tenaga kerja meningkat sekitar 15 persen jika AI diadopsi.

Telkom Indonesia AI Center of Excellence hadir sebagai enabler ekosistem AI nasional untuk mendukung digitalisasi pemerintahan, memperkuat daya saing industri

