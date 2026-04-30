Ditopang Kaveling Komersial, Target Marketing Sales CBDK 2026 Sudah Tercapai 28 Persen

jpnn.com, JAKARTA - PT Bangun Kosambi Sukses Tbk membukukan kinerja marketing sales yang solid pada kuartal pertama tahun ini (I/2026). Emiten berkode CBDK itu berhasil mencapai 28 persen dari target marketing sales sepanjang tahun berjalan.

Capaian tersebut menjadi awal konstruktif bagi CBDK untuk mendukung kinerja sepanjang 2026. Kinerja kuartal pertama terutama ditopang oleh permintaan kaveling tanah komersial di kawasan CBD PIK2.

CBDK melihat minat pelaku usaha untuk mengamankan lokasi strategis mulai pulih. Kondisi itu sejalan dengan kebutuhan ekspansi bisnis dan pencarian peluang pertumbuhan jangka panjang.

Menurut Presiden Direktur CBDK Steven Kusumo, penjualan kaveling tanah komersial mendominasi capaian marketing sales perusahan pengembang real estate di Pantai Indah Kapuk 2 (PIK) itu pada awal 2026.

Dia menyebut kawasan Central Business District (CBD) PIK2 terus berkembang sebagai pusat aktivitas bisnis baru di utara Jakarta.

“Pencapaian marketing sales pada awal tahun ini mencerminkan fokus kami dalam mengoptimalkan monetisasi kaveling tanah komersial di kawasan CBD PIK2,” ungkap Steven.

Pengusaha muda yang masuk daftar Fortune Indonesia '40 Under 40' 2026 itu menegaskan bahwa CBDK melihat adanya awal pemulihan appetite pelaku usaha untuk mengamankan lahan di lokasi strategis.

Lahan tersebut dibutuhkan sebagai bagian dari keberlanjutan dan ekspansi usaha ke depan.