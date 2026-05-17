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JPNN.com - Daerah - Sumsel

Ditpolairud Polda Sumsel Bongkar Dugaan Penyelundupan 21 Ton Solar Ilegal, Tangkap 5 Orang

Jumat, 10 Juli 2026 – 02:00 WIB
Ditpolairud Polda Sumsel Bongkar Dugaan Penyelundupan 21 Ton Solar Ilegal, Tangkap 5 Orang - JPNN.COM
Ditpolairud Polda Sumsel saat melakukan pemeriksaan terhadap truk yang diduga sudah dimodifikasi untuk mengangkut Solar ilegal. Foto: Polda Sumsel.

jpnn.com - PALEMBANG - Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Sumatera Selatan menggagalkan dugaan penyelundupan sekitar 21 ton bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar olahan ilegal di kawasan dermaga perairan Gandus, Palembang, Rabu (8/7) malam. 

Dalam operasi tersebut, Polri mengamankan lima orang yang diduga terlibat, beserta barang bukti. 

"Seluruh tersangka beserta barang bukti telah dibawa ke Markas Ditpolairud Polda Sumsel untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut," kata Direktur Polairud Polda Sumsel Kombes Heru Agung Nugroho, Kamis (9/7). 

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Adapun pengungkapan kasus bermula dari patroli dan penyelidikan yang dilakukan personel Subdit Penegakan Hukum Ditpolairud Polda Sumsel di jalur perairan Sungai Musi sekitar pukul 21.00 WIB. 

Petugas menemukan aktivitas mencurigakan berupa pemindahan Solar dari truk tangki yang telah dimodifikasi ke kapal tugboat yang bersandar di dermaga. 

Tim kemudian melakukan penyergapan dan mengamankan lima orang berinisial T (35), AS (23), H (35) dan MI (23). 

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Tidak ada perlawanan dari pelaku yang diduga berperan dalam proses pengangkutan hingga distribusi BBM ilegal melalui jalur sungai, itu. 

Heru mengatakan bahwa dari lokasi, petugas menyita dua unit truk Mitsubishi Colt Diesel berwarna kuning yang telah dimodifikasi menggunakan tangki kotak. 

Ditpolairud Polda Sumsel membongkar dugaan penyelundupan 21 ton Solar ilegal. Polisi menangkap lima orang yang diduga terlibat.

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TAGS   penyelundupan BBM  solar ilegal  Polda Sumsel  ditpolairud polda sumsel  BBM Ilegal 
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