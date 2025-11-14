Ditregident Berkomitmen Untuk Terus Berbenah Tingkatkan Layanan e-BPKB

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Registrasi dan Identifikasi (Dirregident) Korlantas Polri Brigjen Wibowo menyebut bahwa hasil evaluasi terhadap penerapan e-BPKB menunjukkan tingginya dukungan dan ekspektasi masyarakat, dan pihaknya berkomitmen untuk terus berbenah serta menyempurnakan layanan digital sesuai harapan publik.

Komitmen ini menjadi landasan Ditregident dalam memperkuat transformasi pelayanan administrasi kendaraan bermotor agar semakin aman, cepat, dan mudah diakses.

Masyarakat memberikan respons positif terhadap inovasi e-BPKB, yang dinilai sebagai terobosan besar dalam modernisasi administrasi kendaraan. Dari aspek keamanan, dokumen kini dilengkapi chip digital dan enkripsi tingkat tinggi sehingga lebih sulit dipalsukan. Data kendaraan tersimpan aman dalam basis data nasional, menjamin legalitas kepemilikan secara lebih kuat.

Dari sisi efisiensi, e-BPKB juga membawa perubahan signifikan. Proses mutasi kendaraan antar daerah yang sebelumnya memakan waktu berhari-hari kini diharapkan dapat diselesaikan dalam hitungan jam berkat sistem digital yang terintegrasi.

Penggantian BPKB hilang atau rusak juga menjadi lebih cepat, termasuk pengecekan data kendaraan yang kini dapat dilakukan secara elektronik tanpa prosedur manual yang panjang.

Kemudahan verifikasi menjadi nilai tambah bagi pemilik kendaraan. Melalui aplikasi e-BPKB Mobile, pemilik dapat melakukan validasi data secara digital menggunakan smartphone berfitur NFC. Akses informasi kendaraan lebih cepat, baik bagi pemilik maupun petugas, sekaligus memudahkan pelacakan riwayat kendaraan pada satu database terpadu.

Kasubdit BPKB Ditregident Korlantas Polri, Kombes Sumardji menyampaikan apresiasi atas tanggapan publik yang sangat positif terhadap implementasi e-BPKB.

“Kami sangat berterima kasih atas kepercayaan masyarakat. Dukungan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus berbenah dan memastikan pelayanan semakin presisi, aman, dan efisien. Harapan publik adalah dorongan terbesar bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas,” ujarnya.