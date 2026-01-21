Ditregident Korlantas Bertekad Perkuat Inovasi Digital untuk Pelayanan Presisi

jpnn.com, JAKARTA - Direktorat Registrasi dan Identifikasi (Ditregident) Korlantas Polri terus melakukan gebrakan inovatif dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui penguatan layanan berbasis teknologi di era digitalisasi.

Dirregident Korlantas Polri Brigjen Wibowo menyampaikan sejumlah inovasi konkret telah dan terus dikembangkan, di antaranya penerapan e-BPKB, digitalisasi data kendaraan bermotor, integrasi sistem regident secara nasional, serta penguatan layanan online dan berbasis aplikasi untuk memudahkan masyarakat dalam pengurusan administrasi kendaraan dan identitas pengemudi.

“Melalui e-BPKB dan integrasi data regident, validitas data makin kuat, potensi pemalsuan dapat ditekan, dan pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih cepat serta transparan. Ini merupakan wujud nyata transformasi digital regident Polri,” ujar Wibowo dalam siaran persnya, Rabu (21/1).

Selain itu, Ditregident Korlantas Polri juga mengembangkan sistem verifikasi data berbasis teknologi, peningkatan keamanan basis data nasional, serta optimalisasi layanan paperless atau tanpa kertas beralih ke teknologi digital guna mendukung efisiensi dan akuntabilitas pelayanan publik. Seluruh inovasi tersebut diarahkan untuk memangkas birokrasi, mempercepat waktu pelayanan, dan meningkatkan kepuasan masyarakat.

Memasuki 2026, Brigjen Wibowo menegaskan tekad Ditregident Korlantas Polri untuk terus berupaya memberikan pelayanan terbaik dengan berpedoman pada prinsip Presisi (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan). Setiap kebijakan dan inovasi akan difokuskan pada pelayanan yang profesional, humanis, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Komitmen ini selaras dengan kebijakan Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho yang menekankan pentingnya digitalisasi dan inovasi berkelanjutan dalam pelayanan lalu lintas, serta sejalan dengan arahan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkait percepatan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik Polri.

“Ditregident Korlantas Polri siap menjadi garda terdepan dalam mendukung kebijakan pimpinan Polri, menghadirkan pelayanan regident yang modern, presisi, dan terpercaya, serta mampu menjawab tantangan pelayanan publik di era digital,” ujardia.

Melalui berbagai inovasi konkret tersebut, Ditregident Korlantas Polri optimistis dapat memperkuat kepercayaan publik sekaligus mendukung terwujudnya Kamseltibcarlantas yang aman, tertib, dan berkelanjutan di seluruh Indonesia. (cuy/jpnn)