Ditregident Korlantas Terus Tingkatkan Pelayanan & Kepercayaan Publik

jpnn.com, JAKARTA - Pada 22 September 2025, polantas memasuki usia 70 tahun. Usia yang matang ini menjadi momentum refleksi sekaligus pembuktian bahwa Korps Lalu Lintas Polri terus berbenah dan berinovasi demi pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, Korlantas Polri senantiasa berkomitmen mewujudkan Kamseltibcarlantas (Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas). Komitmen tersebut salah satunya diwujudkan melalui kerja nyata di bidang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor (Regident).

Direktorat Registrasi dan Identifikasi (Ditregident) Korlantas Polri berada di garda terdepan dalam menghadirkan pelayanan publik yang modern, cepat, dan transparan.

Sejumlah program dan kebijakan inovatif diluncurkan, mulai dari penyederhanaan prosedur, pemanfaatan teknologi informasi, hingga sistem pelayanan daring yang mempermudah masyarakat mengakses layanan tanpa harus melalui birokrasi berbelit.

Diregident Korlantas Polri Brigjen Wibowo menegaskan bahwa seluruh kebijakan yang dilahirkan selalu berpihak pada masyarakat.

"Kami bertekad mewujudkan layanan lalu lintas yang benar-benar dapat menyentuh kepentingan masyarakat, dengan mengutamakan kecepatan, ketepatan, kepastian, dan keterbukaan. Dari situlah kepercayaan publik akan terbangun,” ujarnya.

Baca Juga: Polantas Menyapa Disebut Sebagai Inovasi Pelayanan yang Menyentuh Masyarakat

Sejumlah program unggulan Ditregident 2025 yang telah diwujudkan antara lain, Smart SIM Digital – bukan hanya sebagai identitas pengemudi, tetapi juga terintegrasi dengan data kependudukan, rekam jejak pelanggaran, hingga fungsi sebagai alat transaksi non-tunai.

E-BPKB dan E-STNK – layanan elektronik untuk dokumen kendaraan bermotor, yang mempermudah masyarakat mengakses bukti kepemilikan dan registrasi kendaraan secara digital, aman, dan praktis.