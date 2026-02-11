Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Dituding Inara Rusli Sulit Bertemu Anak, Virgoun Bingung, Kenapa?

Rabu, 11 Februari 2026 – 15:16 WIB
Inara Rusli dan Virgoun bersama Starla. Foto: Instagram/mommy_starla

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Virgoun membantah tudingan yang menyebut Inara Rusli sulit untuk bertemu dengan anak-anak.

Sebab menurutnya, mantan istrinya tersebut masih memiliki akses untuk bertemu buah hati mereka, termasuk di lingkungan sekolah.

"Ke sekolah masih ketemu," ujar Virgoun di Komnas Perlindungan Anak, kawasan Para Rebo, Jakarta Timur, Selasa (10/2).

Oleh karena itu, Virgoun merasa heran jika dituding mempersulit Inara Rusli untuk ketemu anak mereka.

"Di siang hari sebelum lapor ke Komnas PA juga masih ketemu sama anak-anak. Makanya saya bingung dilaporin," ucap Virgoun.

Terlepas dari itu, pelantun Surat Cinta Untuk Starla tersebut menegaskan bahwa kepentingan anak-anak tetap menjadi prioritas utamanya di tengah polemik yang terjadi.

"Jadi ya sudahlah. Cuma yang penting demi, itu kalau memang mengerucutnya untuk kepentingan anak-anak, saya jalanin," kata Virgoun.

Dalam kesempatan yang sama, Kuasa Hukum Virgoun, Sandy Arifin mengatakan, pihaknya bersama Komnas Perlindungan Anak akan berkunjung ke kediaman kliennya.

