Dituding Mengonsumsi Sabu-sabu, Caisar YKS: Boleh Tes Urine, Saya Enggak Takut

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Komedian Caisar YKS bersedia untuk menjalani tes urine demi membuktikan tudingan dirinya menggunakan narkoba jenis sabu-sabu.



Caisar YKS diduga menggunakan narkoba jenis sabu lantaran mampu melakukan siaran langsung di akun pribadinya di TikTok selama 24 jam.



Dalam komentar di siaran langsung, banyak warganet yang menandai akun BNN untuk memeriksa komedian tersebut.



Pemilik nama Caisar Putra Aditya itu pun tak masalah jika memang diminta melakukan tes urine.



"Boleh tes urine, berani, saya enggak takut. Ya, yang penting saya enggak nyakitin, enggak merugikan orang lain," ujar Caisar di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Senin (9/5).



Dia menegaskan dirinya tak mengonsumsi narkoba seperti yang ditudingkan kepadanya.



Pria kelahiran 28 Agustus 1989 itu menyatakan dirinya sebagai seorang yang sehat.



"Saya juga orang baik, orang sehat, alhamdulillah," kata Caisar.



Menurutnya, dia tak akan menggunakan barang haram tersebut.



Meski begitu, dia mengakui pernah 'nyabu', tetapi bukan nyabu yang memiliki arti mengonsumsi narkoba jenis sabu.

Melainkan, sarapan bubur.



"Insyaallah, kan, kami say no to drugs, jauhin narkoba. Enggak pernah. Paling nyabu, kan, pagi-pagi, sarapan bubur maksudnya," kata Caisar. (mcr7/jpnn)