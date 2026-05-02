Dituding Rasis, Marc Klok Ungkap Kronologi Lengkap Kejadian di Lapangan

jpnn.com - Gelandang Persib Bandung Marc Klok buka suara terkait tuduhan rasis yang diduga dilakukannya terhadap striker Bhayangkara FC Henry Doumbia.

Insiden tersebut terjadi pada pertandingan Persib Bandung melawan Bhayangkara FC di Stadion Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Kamis (30/4/2026) malam.

Manajemen Bhayangkara FC kemudian melaporkan kejadian itu kepada Match Commisioner (Match Com) dan Komite Disiplin (Komdis) PSSI.

Melalui akun Instagram pribadinya, Klok membantah keras tuduhan tersebut dan menegaskan bahwa dirinya tidak pernah melakukan tindakan rasis.

"Saya dengan tegas membantah tuduhan rasisme yang ditujukan kepada saya. Penyebaran informasi yang tidak benar mengenai sesuatu yang tidak pernah terjadi merupakan hal yang tidak dapat diterima dan merugikan nama baik saya."

"Sepanjang hidup, saya selalu menjunjung tinggi nilai rasa hormat, kesetaraan, profesionalisme, dan anti-rasisme. Saya telah berbagi ruang ganti dengan pemain dari berbagai latar belakang, budaya, dan kebangsaan. Rasa hormat selalu menjadi nilai utama bagi saya, baik di dalam maupun di luar lapangan."

"Orang-orang yang mengenal saya, termasuk rekan setim, pelatih, dan orang-orang terdekat, mengetahui siapa saya dan nilai-nilai yang saya pegang," tulis Klok, dikutip Sabtu (2/5/2026).

Sosok kapten Persib itu mengungkapkan kronologi kejadian yang sebenarnya.