Dituduh Halu, Dokter Kamelia Beri Jawaban Tegas

Rabu, 14 Januari 2026 – 06:06 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Dokter Kamelia mengaku sering dituduh halu atau halusinasi oleh netizen di media sosial.

Sebab, dia sering muncul ke hadapan publik dan mengaku sebagai pacar Ammar Zoni.

Menjawab tudingan tersebut, Dokter Kamelia akhirnya mengungkap status hubungan dirinya dengan mantan suami Irish Bella itu.

Dia menegaskan telah menjalin asmara atau berpacaran dengan Ammar Zoni sejak tahun lalu.

"Boyfriend and girlfriend," kata Dokter Kamelia berbincang dalam podcast milik Melaney Ricardo baru-baru ini.

Perempuan yang berprofesi sebagai dokter gigi itu memastikan bahwa dirinya tidak halu.

Dokter Kamelia lagi-lagi membantah membantah tuduhan netizen di media sosial.

"Aku enggak halu," tegasnya.