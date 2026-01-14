Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Dituduh Halu, Dokter Kamelia Beri Jawaban Tegas

Rabu, 14 Januari 2026 – 06:06 WIB
Dituduh Halu, Dokter Kamelia Beri Jawaban Tegas - JPNN.COM
Dokter Kamelia, kekasih Ammar Zoni. Foto: Instagram/drg.kamelia

jpnn.com, JAKARTA - Dokter Kamelia mengaku sering dituduh halu atau halusinasi oleh netizen di media sosial.

Sebab, dia sering muncul ke hadapan publik dan mengaku sebagai pacar Ammar Zoni.

Menjawab tudingan tersebut, Dokter Kamelia akhirnya mengungkap status hubungan dirinya dengan mantan suami Irish Bella itu.

Baca Juga:

Dia menegaskan telah menjalin asmara atau berpacaran dengan Ammar Zoni sejak tahun lalu.

"Boyfriend and girlfriend," kata Dokter Kamelia berbincang dalam podcast milik Melaney Ricardo baru-baru ini.

Perempuan yang berprofesi sebagai dokter gigi itu memastikan bahwa dirinya tidak halu.

Baca Juga:

Dokter Kamelia lagi-lagi membantah membantah tuduhan netizen di media sosial.

"Aku enggak halu," tegasnya.

Dokter Kamelia mengaku sering dituduh halu atau halusinasi oleh netizen di media sosial. Sebab, dia sering...

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Dokter Kamelia  Ammar Zoni  Kekasih Ammar Zoni  Pacar Ammar Zoni 
BERITA DOKTER KAMELIA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp