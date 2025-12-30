Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Dituduh Jadi Pelakor, Serlina Siap Tempuh Jalur Hukum

Selasa, 30 Desember 2025 – 22:02 WIB
Serlina. Foto: Dok. Pribadi

jpnn.com, JAKARTA - Selebgram Serlina memberi klarifikasi setelah dituduh sebagai pelakor oleh salah seorang influencer berinisial SS.

Dengan tegas, pemilik akun @pro_serlina itu membantah tudingan tersebut.

Serlina yang merupakan seorang agen perusahaan properti itu menegaskan bahwa kabar yang beredar merupakan sebuah fitnah.

Menurutnya, insiden di salah satu klub malam pada 20 Desember 2025 itu justru mengarah ke cyber bullying serta body shaming.

Serlina menjelaskan sekaligus menjawab tuduhan SS yang mengklaim dirinya memeluk suaminya di klub tersebut, dari tempat duduk hingga tempat parkir.

Saat itu Serlina sedang merayakan ulang tahun bersama empat temannya. Mereka tidak duduk di table yang sama.

Hingga saat ini, Serlina masih bingung mengapa menjadi korban fitnah dan cyber bullying, padahal samasekali tidak mengenal SS dan suaminya. Dia khawatir karier sebagai agen properti ikut terdampak karena fitnah terhadap dirinya.

"Jujur ini merusak reputasi dan karier yang telah saya bangun selama ini," ungkap Serlina dalam keterangan resmi.

