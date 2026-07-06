Dituduh Lakukan Penipuan, Lisa Mariana Siap Tempuh Jalur Hukum

jpnn.com, JAKARTA - Selebgram Lisa Mariana membantah tuduhan telah melakukan penipuan kerja sama.

Adapun tuduhan tersebut pertama kali disampaikan oleh salah satu akun media sosial milik seseorang berinisial DW.

"Dia itu ngomong enggak pakai bukti," kata Lisa Mariana dalam tayangan Intens Investigasi baru-baru ini.

Mantan model itu mengatakan apa yang dituduhkan oleh DW merupakan fitnah.

Oleh sebab itu, Lisa Mariana berencana membawa masalah ini ke ranah hukum.

"Nanti kita buktikan di pengadilan," tegasnya.

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Menurut Lisa Mariana, ini bukan kali pertama DW menuduh dirinya melakukan penipuan.

Dia mengaku juga mengalami hal serupa beberapa waktu lalu.