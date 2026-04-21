Dituduh Lecehkan Mahasiswi pada 2021, Dosen UBL Dipecat Tanpa Putusan Sidang

Selasa, 21 April 2026 – 15:33 WIB
Ilustrasi palu hakim.

jpnn.com, JAKARTA - Dunia akademisi Universitas Budi Luhur (UBL) Jakarta tengah diguncang oleh keputusan drastis pihak rektorat yang melakukan Pemberhentian terhadap salah satu dosennya yang berinisial Y.

Pemecatan ini merupakan buntut dari tudingan dugaan pelecehan seksual verbal atau perkara TPKS yang dilaporkan oleh seorang mahasiswi berinisial A, meski hingga saat ini belum ada putusan hukum tetap (inkracht) dari pengadilan.

Poin paling krusial dalam kasus ini adalah kecepatan langkah administrasi kampus yang mendahului proses hukum formal.

Dosen yang berinisial Y resmi dipecat menyusul laporan dugaan pelecehan yang diklaim terjadi pada tahun 2021.

Berdasarkan keterangan Y, konteks tudingan pelecehan seksual itu adalah berupa ucapan ajakan untuk melakukan kegiatan touring ke Puncak Bogor, sekalipun kegiatan tersebut ternyata batal dilakukan.

Tidak ada kalimat yang berkaitan dengan seksisme ataupun tindakan yang mengarah kepadanya.

Karena merasa nama baiknya dicemarkan karena tuduhan yang merasa tidak dilakukan olehnya, Y pun ikut melaporkan balik A ke Kepolisian.

Hingga saat ini, perkara tersebut masih berada pada tahap saling lapor di Polda Metro Jaya.

