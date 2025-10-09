Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Dituduh Memeras dan TPPU, Nikita Mirzani Dituntut 11 Tahun Penjara

Kamis, 09 Oktober 2025 – 15:14 WIB
Dituduh Memeras dan TPPU, Nikita Mirzani Dituntut 11 Tahun Penjara - JPNN.COM
Aktris Nikita Mirzani menjalani sidang atas kasus dugaan pemerasan dan TPPU, dengan agenda tuntutan, di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Kamis (9/10). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com - Aktris Nikita Mirzani menjalani sidang atas kasus dugaan pemerasan dan TPPU, dengan agenda tuntutan, di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Kamis (9/10).

Dalam persidangan tersebut, jaksa penuntut umum (JPU) menjatuhkan tuntutan yang cukup berat.

Adapun JPU meminta agar majelis hakim menjatuhi hukuman terhadap aktris 39 tahun tersebut berupa 11 tahun pidana penjara dan denda senilai Rp 2 miliar.

Baca Juga:

"Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 tahun dan denda sebesar 2 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan," ujar JPU di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis.

Setelah JPU membacakan tuntutan, majelis hakim mempersilakan pihak Nikita Mirzani untuk menyiapkan pledoi atau pembelaan pada pekan depan.

"Untuk itu sebagaimana sudah kita rencanakan ya, akan kita kasih waktu sampai hari Kamis tanggal 16 Oktober 2025 ya," tutur Majelis Hakim.

Baca Juga:

Sebelumnya, Nikita Mirzani didakwa melakukan tindak pidana pemerasan atau pengancaman secara elektronik terhadap Reza Gladys.

Selain itu, Nikita juga didakwa atas dugaan tindakan pencucian uang atas uang yang dia terima dari Reza Gladys. Tindak pidana itu dilakukan Nikita bersama asistennya, Ismail Marzuki.

Aktris Nikita Mirzani menjalani sidang atas kasus dugaan pemerasan dan TPPU, dengan agenda tuntutan, di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Kamis (9/10).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Nikita Mirzani  pemerasan  Sidang Nikita Mirzani  Nikita  TPPU  sidang tuntutan 
BERITA NIKITA MIRZANI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp