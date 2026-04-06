JPNN.com - Nasional - Hukum

Dituduh Mendanai Roy Suryo CS Mempersoalkan Ijazah Jokowi, Pak JK Bakal Lapor Polisi

Senin, 06 April 2026 – 02:30 WIB
Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 Jusuf Kalla saat konferensi pers di kediamannya, Jakarta, Minggu (5/4/2026). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi

jpnn.com - Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) membantah tudingan bahwa dirinya mendanai Roy Suryo dan pihak-pihak yang mempersoalkan keaslian ijazah Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Pak JK juga akan melaporkan tuduhan terhadap dirinya kepada polisi.

Menurut Jk, berdasarkan beberapa informasi yang tersebar di platform digital, dia dituduh memberi pendanaan Rp 5 miliar untuk hal tersebut.

Baca Juga:

JK pun memastikan informasi mengenai tuduhan itu tidak benar.

"Saya katakan itu pasti dan yakin tidak benar," kata JK saat konferensi pers di kediamannya, Jakarta, Minggu (5/4/2026).

Oleh karena itu, JK menyatakan bakal melapor ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri demi meluruskan hal tersebut, serta menetapkan bahwa tudingan itu tidak benar.

Baca Juga:

Menurut JK, laporan ke Bareskrim Polri akan disampaikan melalui pengacaranya pada Senin (5/4).

Selain itu, JK pun menegaskan tidak pernah terlibat dalam polemik isu ijazah Jokowi, baik terlibat dengan Roy Suryo atau Rismon Sianipar.

BERITA IJAZAH JOKOWI LAINNYA:

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
