Dituduh Menghamili Icel, Anrez Adelio Akhirnya Buka Suara

jpnn.com - Nama aktor muda Anrez Adelio menjadi sorotan warganet belakangan ini.

Dia menjadi sorotan usai perempuan bernama Friceilda Prillea atau akrab disapa Icel membuat pengakuan yang mengejutkan.

Anrez Adelio dituding telah menghamili Icel dan tak mau bertanggung jawab.

Anrez Adelio lantas mengatakan, pihak keluarganya dan juga kuasa hukum telah menjalin komunikasi dengan pihak Icel, jauh sebelum masalah tersebut akhirnya ramai dibicarakan di publik.

"Jauh sebelum kabar tidak mengenakkan ini menjadi konsumsi publik, aku dan keluarga, aku dan kuasa hukum pasti sudah melakukan hal yang baik begitu lho. Sudah melakukan semuanya sesuai komunikasi, semuanya kami juga sudah ada kesepakatan," ujar Anrez Adelio di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Senin (5/1).

Dia memastikan, pihaknya dan Icel telah menjalin komunikasi secara internal mengenai persoalan tersebut.

Oleh karena itu, aktor 28 tahun tersebut merasa bingung mengapa dirinya disebut tak memiliki iktikad baik, padahal sudah ada pertemuan yang dilakukan antara kedua belah pihak.

"Sebenarnya sudah ada, makanya yang membuat aku bingung, yang membuat aku kaget, aku dibilang tidak ada iktikad baik, tidak ada pertanggungjawaban, padahal aku sudah bertemu sama keluarga," ucap Anrez Adelio.