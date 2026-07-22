Ditunjuk Jadi Kepala BGN, Sudaryono: Doakan Saya Amanah

jpnn.com - JAKARTA - Wakil Menteri Pertanian Sudaryono ditunjuk Presiden Prabowo Subianto menjadi kepala Badan Gizi Nasional (BGN) menggantikan Nanik S Deyang yang mengundurkan diri karena alasan kesehatan. Sudaryono menegaskan siap mengemban amanah tersebut. Sudaryono mengaku siap mengemban amanah menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara optimal bagi masyarakat.

"Doakan saya amanah, doakan saya baik dan mohon dukungan rekan-rekan media semua. Satu yang saya janjikan, saya kerja dengan sebaik-baiknya, kerja keras dengan sebaik-baiknya itu saja," katanya di Jakarta, Rabu (22/7).

Dia menjelaskan bahwa MGB merupakan program prioritas Presiden Prabowo, yang telah disiapkan sejak masa kampanye hingga kini menjadi salah satu agenda utama pemerintahan untuk dijalankan.

Selama menjabat di Kementerian Pertanian, Sudaryono juga mengikuti perkembangan pelaksanaan Program MBG, terutama terkait rantai pasok pangan yang melibatkan petani, peternak dan nelayan nasional.

Sudaryono mengatakan pelaksanaan Program MBG turut memengaruhi berbagai komoditas pertanian, seperti telur dan ayam, sehingga dampaknya terhadap sektor pangan terus menjadi perhatian pemerintah.

Lebih lanjut Sudaryono mengakui bahwa informasi penunjukan diterimanya melalui sambungan telepon dari Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang mengabarkan pelantikan akan dilaksanakan, Rabu (22/7) sore.

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Sudaryono menambahkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi juga telah menyampaikan keterangan resmi bahwa Presiden Prabowo menunjuk dirinya menggantikan kepala BGN yang mengundurkan diri.

"Saya tadi ditelepon oleh Pak Teddy, untuk nanti sore ada pelantikan, ya, jadi betul, dan tadi juga Pak Mensesneg sudah memberikan keterangan pers bahwa saya ditunjuk oleh presiden untuk kemudian menggantikan Bu Nanik yang mengundurkan diri karena faktor kesehatan pada hari ini," kata Sudaryono.