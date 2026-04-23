Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
Entertainment - Gosip

Dituntut 9 Tahun Penjara, Ammar Zoni Jalani Sidang Putusan Hari Ini

Kamis, 23 April 2026 – 07:07 WIB
Aktor Ammar Zoni saat mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Kamis (8/1). Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Ammar Zoni akan menjalani sidang putusan kasus dugaan peredaran narkoba di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis (23/4).

Sebelumnya, dia dituntut 9 tahun penjara dan denda Rp 500 juta akibat kasus dugaan peredaran narkoba di rutan tersebut.

"Sidang lagi Kamis, tanggal 23 April 2026 untuk putusannya," kata Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat belum lama ini.

Kuasa hukum Ammar Zoni, Jon Mathias berharap kliennya bisa bebas dari hukuman.

Sebab, dia merasa Ammar Zoni bukanlah pengedar, melainkan hanya pengguna narkoba yang seharusnya direhabilitasi.

"Harus diobati," jelas Jon Mathias.

Sebelum sidang putusan, Ammar Zoni telah menyampaikan pleidoi atau pembelaan.

Mantan suami Irish Bella itu mengaku hanya seorang pengguna narkoba yang harus diobati.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Ammar Zoni  Kasus Ammar Zoni  Ammar Zoni narkoba  sidang Ammar Zoni 
JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp