Diundang ke Forum Iklim Bergengsi, Jumhur Sampaikan Salam Prabowo ke Raja Charles III

jpnn.com, LONDON - Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mendapat undangan khusus menghadiri Super-pollutant High-level Reception dalam rangkaian London Climate Action Week (LCAW) 2026 di Istana St. James, London, Selasa (24/6).

Dalam forum eksklusif yang mempertemukan para pemimpin dunia, pembuat kebijakan, dan tokoh lingkungan global tersebut, Jumhur berkesempatan berdialog langsung dengan Raja Charles III. Pada kesempatan itu, dia menyampaikan salam hangat Presiden Prabowo Subianto kepada Raja Inggris tersebut.

"Yang Mulia, saya menyampaikan salam paling hangat dari Presiden Prabowo Subianto," ujar Menteri Jumhur saat bersalaman dengan Raja Charles.

Mendengar nama Presiden Prabowo, Raja Charles memberikan apresiasi atas kepemimpinan Presiden Indonesia yang dinilainya memiliki perhatian terhadap kesejahteraan rakyat sekaligus pelestarian lingkungan.

"Presiden Prabowo itu baik dan sedang berusaha keras menyejahterakan bangsa juga dengan memelihara keanekaragaman hayati di Indonesia," ujar Raja Charles.

Jumhur juga menyampaikan terima kasih atas perhatian dan dukungan Raja Charles terhadap upaya Indonesia dalam menjaga lingkungan hidup.

"Terima kasih selama ini telah mendukung Indonesia dalam upaya melestarikan lingkungan hidup," kata Jumhur.

Kehadiran Jumhur dalam forum tersebut menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk menegaskan komitmen dalam menghadapi krisis iklim, menekan emisi pencemar utama, serta melindungi kekayaan keanekaragaman hayati nasional.