Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Diundang ke Pernikahan Amanda Manopo, Fajar Sadboy: Enggak Menyangka

Sabtu, 18 Oktober 2025 – 05:55 WIB
Diundang ke Pernikahan Amanda Manopo, Fajar Sadboy: Enggak Menyangka - JPNN.COM
Fajar Sadboy (tengah) saat menghadiri pernikahan Amanda Manopo dan Kenny Austin. Foto: Instagram/fajjarsadboy

jpnn.com, JAKARTA - Komedian Fajar Sadboy tidak menyangka bisa menjadi salah satu tamu undangan saat pernikahan Amanda Manopo dan Kenny Austin.

Sebab, pernikahan selebritas itu berlangsung tertutup dan hanya dihadiri tamu khusus.

"Senang banget, enggak nyangka bisa ke sini," kata Fajar Sadboy saat jadi bintang tamu Pagi-pagi Ambyar di Trans TV baru-baru ini.

Baca Juga:

Pemilik nama asli Fajar Labatjo itu lantas membeberkan cerita di balik undangan pernikahan Amanda Manopo.

Fajar Sadboy ternyata baru menerima undangan tersebut sehari sebelum acara.

"H-1," jelas pria berusia 18 tahun asal Gorontalo itu.

Baca Juga:

Selanjutnya Fajar Sadboy menjelaskan kenapa dirinya masuk daftar tamu undangan di pernikahan Amanda Manopo.

Dia mengeklaim sangat akrab dengan Amanda Manopo karena sempat terlibat proyek serial dan film.

Komedian Fajar Sadboy tidak menyangka bisa menjadi salah satu tamu undangan saat pernikahan Amanda Manopo dan Kenny Austin.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Fajar Sadboy  Amanda Manopo  Amanda Manopo nikah  Amanda Manopo dan Kenny Austin  Kenny Austin 
BERITA FAJAR SADBOY LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp