Diusir dari Kandang, Persita Tangerang Tantang PSM Makassar dengan Misi Tiga Poin

jpnn.com - Persita Tangerang akan melakoni pertandingan pekan kelima BRI Super League 2025/26 melawan PSM Makassar.

Laga tersebut dipindahkan ke Banten International Stadium, Serang, dari venue semula di Indomilk Arena, Tangerang.

Pelatih Persita Carlos Pena menegaskan anak asuhnya tidak mempermasalahkan perubahan lokasi. Menurutnya, Pendekar Cisadane tetap siap menghadapi tim berjuluk Juku Eja di Serang.

Tak Masalah Pindah Venue

Mantan juru taktik Persija Jakarta itu optimistis timnya akan meraih kemenangan perdana di Super League meski bermain jauh dari kandang mereka.

"Tentu saja saya lebih ingin bermain di kandang kami di Indomilk Stadium. Bermain di hadapan suporter sangat penting bagi kami."

"Namun, kami harus beradaptasi dengan kondisi ini. Pihak keamanan menyarankan demikian, kami akan tetap bermain dengan mentalitas yang sama. Tidak ada alasan, target kami menang dan meraih tiga poin,” tegas pelatih asal Spanyol tersebut.

Persita Masih Terpuruk

Sejauh ini, Persita Tangerang belum sekalipun meraih kemenangan di kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia.

Dari tiga laga yang dijalani, Muhammad Toha dan kolega baru mengoleksi satu poin, hasil dari sekali imbang dan dua kali kalah.