Divonis 9 Tahun Penjara, Vadel Badjideh Diharapkan Segera Tobat

Senin, 06 Oktober 2025 – 15:15 WIB
Vadel Badjideh di PN Jakarta Selatan, Rabu (25/6). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Nikita Mirzani menyampaikan pesan untuk Vadel Badjideh yang divonis 9 tahun penjara atas kasus yang dilaporkannya.

Dia berharap Vadel Badjideh bisa segera tobat supaya menjadi pribadi yang lebih baik.

"Banyak mendekatkan diri sama Allah, karena apa yang dilakukannya sudah di luar nalar," kata Nikita Mirzani di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan baru-baru ini.

Selain itu, perempuan berusia 39 tahun tersebut juga memberi tanggapan setelah Vadel Badjideh akhirnya divonis 9 tahun penjara.

Menurut Nikita Mirzani, berapa pun hukuman Vadel Badjideh tidak akan bisa mengembalikan masa depan anaknya, LM alias Lolly.

"Mau 9 tahun, 12 tahun, 20 tahun, tidak bisa lagi mengembalikan masa depan anak saya," tegasnya.

Nikita Mirzani kemudian menyoroti sikap Vadel Badjideh ketika menjalani penahanan di Cipinang.

Dia menyebut Vadel Badjideh bukannya tobat, tetapi malah membongkar aib anaknya kepada penghuni rutan lainnya.

TAGS   Vadel Badjideh  kasus vadel badjideh  Nikita Mirzani  anak Nikita Mirzani 
