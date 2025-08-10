Close Banner Apps JPNN.com
Diwarnai 2 Gol Spektakuler, Persija Vs Persita 4-0, Cek Klasemen

Minggu, 10 Agustus 2025 – 21:05 WIB
Kapten Persija Jakarta Rizky Ridho seusai mencetak gol ke gawang Persita Tangerang. Foto: IG persija

jpnn.com - JAKARTA – Persija Jakarta memimpin klasemen setelah menghantam tetangganya, Persita Tangerang, pada pekan pertama BRI Super League di Jakarta International Stadium, Minggu (10/8) malam WIB.

Si Macan Kemayoran berpesta gol 4-0.

Dengan materi tim beraroma Brasil plus para pemain Timnas Indonesia, Persija tampak menakutkan terutama saat bermain dengan taktik full pressing.

Persita yang datang ke Kandang Macan, sebenarnya memberikan perlawanan, tetapi pemain kunci mereka, Eber Bessa, tak berkembang lantaran selalu dikawal dua-tiga pemain Persija.

Empat gol Persija lahir berkat kedisiplinan menerapkan pressing. Gol tersebut lahir dari Rizky Ridho (menit ke-31), Allano (70 dan 90+2), dan Maxwell Souza (72).

Gol kedua Allano dan gol Maxwell pantas mendapat tepuk tangan lebih, lantaran tercipta dengan spektakuler. Keduanya dari tendangan jarak jauh di luar kotak penalti dengan akurat.

TAGS   Persija Vs Persita  Persija  BRI Super League  Super League  Persita  BRI 
