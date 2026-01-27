Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Diwarnai Aksi Kejar-kejaran, Bea Cukai Batam Gagalkan Penyelundupan Barang Kiriman Ilegal

Selasa, 27 Januari 2026 – 14:11 WIB
Diwarnai Aksi Kejar-kejaran, Bea Cukai Batam Gagalkan Penyelundupan Barang Kiriman Ilegal - JPNN.COM
Petugas Bea Cukai Batam menyita sejumlah barang bukti, salah satunya satu unit speedboat SB JJ Indah 2 dalam penindakan yang dilaksanakan di Perairan Tanjung Uban. Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, BATAM - Bea Cukai Batam menggagalkan upaya penyelundupan barang kiriman ilegal alias tanpa dokumen kepabeanan melalui jalur perairan.

Dalam penindakan itu, petugas mengamankan satu unit speedboat SB JJ Indah 2 di Perairan Tanjung Uban pada Rabu (7/1).

Kepala Kantor Bea Cukai Batam Zaky Firmansyah mengungkapkan penindakan tersebut berawal dari informasi yang diterima instansinya terkait dugaan pengangkutan barang keluar dari Kawasan Bebas Batam tanpa dokumen kepabeanan pada Selasa (6/1).

Baca Juga:

"Untuk menindaklanjuti informasi tersebut, tim pun melaksanakan patroli laut dan melakukan penelusuran area perairan yang disinyalir akan digunakan sebagai jalur pengeluaran barang," ungkap Zaky dalam keterangannya, Selasa (27/1).

Pada Rabu (7/1), tim mendapati sebuah objek bergerak cepat dari arah Punggur menuju Tanjung Uban.

Tim kemudian melakukan pengejaran dan mengidentifikasi objek tersebut sebagai speedboat SB JJ Indah 2.

Baca Juga:

"Saat dilakukan upaya penghentian untuk pemeriksaan, kapal sempat melakukan perlawanan dan beberapa kali mencoba melarikan diri, hingga akhirnya tim berhasil menguasai speedboat tersebut dan melakukan pemeriksaan awal," jelas Zaky.

Dari hasil pemeriksaan, diketahui SB JJ Indah 2 mengangkut sejumlah barang kiriman tanpa dilengkapi dokumen kepabeanan.

Bea Cukai menggagalkan penyelundupan barang kiriman ilegal alias tanpa dokumen kepabeanan di perairan Tanjung Uban

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Penyelundupan  Bea Cukai Batam  Aksi kejar-kejaran  Bea Cukai  barang kiriman  dokumen kepabeanan  Zaky Firmansyah 
BERITA PENYELUNDUPAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp