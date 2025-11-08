Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Diwarnai Bentrok dan 5 Kartu Merah, Persija Melukai Arema FC

Sabtu, 08 November 2025 – 17:44 WIB
Diwarnai Bentrok dan 5 Kartu Merah, Persija Melukai Arema FC - JPNN.COM
Penyerang Persija Jakarta Eksel Runtukahu (tengah). Foto: IG persija

jpnn.com - MALANG - Bomber lokal Persija Jakarta Eksel Runtukahu mencetak brace superpenting di pekan ke-12 Super League.

Dua gol Eksel itu mengantar Persija mengalahkan tuan rumah Arema FC di Stadion Kanjuruhan, Malang, Sabtu (8/11) sore WIB.

Penyerang kelahiran Tondano itu mencetak kedua golnya dari sundulan hanya dalam waktu dua menit, yakni pada menit 48 dan 50.

Baca Juga:

Dua gol cepat di babak kedua itu membuat Persija comeback dari ketinggalan 0-1 di babak pertama.

Arema FC tampil baik di babak pertama, dan mencetak gol melalui tendangan bebas Valdeci Moreira pada menit ke-12.

Setelah tertinggal 1-2, Arema FC tampil lebih ganas. Namun, Singo Edan Arema FC harus bermain dengan sepuluh pemain setelah bek Julian Guevara kena kartu merah pada menit ke-84.

Baca Juga:

Persija juga harus bermain dengan sepuluh pemain setelah Jordi Amat mendapat kartu kuning kedua.

Keributan terjadi antara kedua tim sampai melibatkan seluruh awak bench masing-masing kesebelasan, dipicu kontak keras dua pemain asing di lapangan.

Tiga poin di kandang Arema FC membuat Persija Jakarta meneruskan catatan selalu menang di 4 laga terakhir.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Arema FC vs Persija  Arema FC  Persija  Super League 
BERITA AREMA FC VS PERSIJA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp