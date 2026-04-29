Diwarnai Kontroversi, Borneo FC Pukul Persik, Persib Tersalip
jpnn.com - KEDIRI – Borneo FC Samarinda memimpin klasemen Super League; menyalip si petahana Persib Bandung.
Itu setelah Borneo FC menang dengan bersusah payah di kandang Persik Kediri, Stadion Brawijaya, Rabu (29/4) sore WIB.
Duel Persik vs Borneo FC pada pekan ke-30 ini berlangsung superketat dan enak ditonton, terutama di babak kedua.
Setelah hanya bermain 0-0 di babak pertama, Persik dan Borneo FC sama-sama berani lebih agresif di 45 menit kedua.
Gol Borneo FC lahir dari asistensi Mariano Peralta yang dikonversi menjadi gol oleh Koldo Obieta pada menit ke-55.
Tuan rumah Persik berharap mendapat penalti di sekitar menit ke-75, setelah tangan Juan Villa tampak menyentuh bola di kotak terlarang.