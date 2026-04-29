JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Diwarnai Kontroversi, Borneo FC Pukul Persik, Persib Tersalip

Rabu, 29 April 2026 – 17:30 WIB
Kiper Borneo FC Samarinda Nadeo Argawinata. Foto: borneofcid

jpnn.com - KEDIRI – Borneo FC Samarinda memimpin klasemen Super League; menyalip si petahana Persib Bandung.

Itu setelah Borneo FC menang dengan bersusah payah di kandang Persik Kediri, Stadion Brawijaya, Rabu (29/4) sore WIB.

Duel Persik vs Borneo FC pada pekan ke-30 ini berlangsung superketat dan enak ditonton, terutama di babak kedua.

Baca Juga:

Setelah hanya bermain 0-0 di babak pertama, Persik dan Borneo FC sama-sama berani lebih agresif di 45 menit kedua.

Baca Juga:

Gol Borneo FC lahir dari asistensi Mariano Peralta yang dikonversi menjadi gol oleh Koldo Obieta pada menit ke-55.

Tuan rumah Persik berharap mendapat penalti di sekitar menit ke-75, setelah tangan Juan Villa tampak menyentuh bola di kotak terlarang.

Kemenangan membuat Borneo FC mengoleksi 69 poin, menyalip Persib yang baru merumput Kamis di markas Bhayangkara FC.

BERITA BORNEO FC LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
