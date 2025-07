DJ Bravy, Kekasih Erika Carlina Pilih Akhiri Pertikaian dengan DJ Panda

jpnn.com, JAKARTA - Disjoki (DJ) Bravy atau akrab disapa Vconk mendadak mengunggah video rekaman dirinya tengah berkomunikasi dengan DJ Panda melalui panggilan telepon.

Kekasih Erika Carlina tersebut menyatakan ingin mengakhiri perselesihannya dengan DJ Panda.

Hal tersebut lantaran dia menilai imbas permasalahan yang tersebar semakin tidak terkendali.

Bravy menyatakan semula dirinya hanya ingin memberikan pelajaran ringan kepada DJ Panda untuk memperbaiki sikap.

Namun, dampak yang terjadi justru sangat besar, bahkan menyerang mental keluarga besar DJ Panda.

"Menurut gue ini sudah gone too far. Sudah sampai menyerang orang tua lu di TikTok. Sudah sampai ngatain bapak lu. Gue gak suka itu juga jujur," kata Bracy melalui akunnya di Instagram, dikutip Jumat (25/7).

Bravy menilai penolakan terhadap DJ Panda untuk manggung di berbagai klub malam sudah lebih dari cukup.

Menurut Bravy, sanksi tersebut sepadan dengan tindakan pengancaman DJ Panda terhadap Erika, yang dinilai ekstrem.