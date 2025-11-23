Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

DJ Butterfly Harus Dirawat dan Jalani Operasi, Ini Sebabnya

Minggu, 23 November 2025 – 05:55 WIB
DJ Butterfly Harus Dirawat dan Jalani Operasi, Ini Sebabnya - JPNN.COM
DJ Butterfly atau DJ Katty Butterfly. Foto: Instagram/dj_kattybutterfly36

jpnn.com, JAKARTA - DJ Butterfly akhirnya mengungkap penyebab dirinya dilarikan ke rumah sakit.

Dia mengaku mengalami masalah pada kista hingga pendarahan.

"Aku baru saja mengalami musibah sakit dikarenakan adanya kista yang pecah dan pendarahan, HB aku rendah,” ungkap DJ Butterfly melalui akun miliknya di Instagram baru-baru ini.

Baca Juga:

Perempuan berusia 37 tahun itu tidak hanya dirawat, tetapi juga harus menjalani operasi.

DJ Butterfly pun bersyukur operasi yang dijalani berjalan lancar.

"Jadi semalam aku masuk emergency dan tadi siang aku harus menjalani operasi. Saat ini dokter menyarankan aku harus fokus pemulihan," beber selebgram asal Thailand itu.

Baca Juga:

Kini, DJ Butterfly harus fokus pada tahap pemulihan di rumah sakit.

Oleh sebab itu, dia meminta maaf karena terpaksa harus membatalkan beberapa pekerjaan.

DJ Butterfly akhirnya mengungkap penyebab dirinya dilarikan ke rumah sakit. Dia mengaku mengalami...

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   DJ Butterfly  dj Butterfly sakit  Kondisi DJ Butterfly  Kabar DJ Butterfly 
BERITA DJ BUTTERFLY LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp