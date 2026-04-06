DJ Cooper Jadi Kunci, Dewa United Hentikan 13 Kemenangan Beruntun Pelita Jaya

Senin, 06 April 2026 – 01:44 WIB

jpnn.com - Dewa United Banten memberikan kekalahan perdana kepada Pelita Jaya pada IBL 2026.

Berlaga di GOR Soemantri Brojonegoro, Minggu (5/4/2026), tim berjuluk Anak Dewa itu menang dengan skor 81-70.

Arki Dikania Wisnu dan kolega langsung mengambil inisiatif serangan sejak awal dan unggul 23-14 pada kuarter pertama.

Memasuki kuarter kedua, Dewa United tetap mendominasi permainan hingga menutup first half dengan keunggulan 40-30.

Selepas jeda, Dewa United terus menjaga momentum, terutama melalui tembakan tiga angka.

Juara bertahan IBL itu mencatatkan akurasi tripoin mencapai 43 persen (14/32), jauh di atas Pelita Jaya yang hanya 11 persen (3/26).

Baca Juga: Triple Double DJ Cooper Bawa Dewa United Kembali ke Jalur Kemenangan

Keunggulan tersebut mampu dipertahankan hingga akhir laga, sekaligus memastikan kemenangan dengan margin 11 angka, 81-70.

D. J. Cooper menjadi bintang kemenangan Dewa United dengan mencetak 24 poin dan 10 asis.