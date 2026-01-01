DJ Donny Diteror Bangkai Ayam dan Molotov, Polda Metro Jaya Bergerak

jpnn.com - Tim Polda Metro Jaya bergerak menyelidiki laporan terkait teror yang dialami oleh pemengaruh (influencer) bernama Ramon Dony Adam atau yang akrab disapa DJ Donny.

"Akan dilakukan penyelidikan dan meminta keterangan saksi-saksi," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto saat dikonfirmasi, Kamis (1/1/2026).

Walakin, dia belum dapat menjelaskan kapan saksi-saksi tersebut bakal dimintai keterangan.

Budi hanya menyebutkan bahwa Polda Metro Jaya sudah menerima laporan terkait teror tersebut.

"Iya, benar, sudah diterima laporannya soal dua teror itu," ujar Budi.

Sebelumnya, seorang pemengaruh (influencer) bernama Ramon Dony Adam atau yang akrab disapa DJ Donny melaporkan teror yang terjadi di rumahnya oleh orang tak dikenal.

Dia menyebutkan teror itu sudah terjadi dua kali. Pertama, pada Senin (29/12) dan yang kedua, pada Rabu (31/12) dini hari.

"Jadi, kemarin saya dapat teror, dikirim bangkai ayam ke rumah saya. Lalu, semalam jam 3.00 WIB, di CCTV (kamera pengawas) terekam orang melempar molotov ke rumah saya," kata Donny saat ditemui di Polda Metro Jaya, Rabu (31/12).