Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

DJ Panda Mediasi dengan Erika Carlina, Kuasa Hukum Beri Penjelasan

Minggu, 02 November 2025 – 00:10 WIB
DJ Panda Mediasi dengan Erika Carlina, Kuasa Hukum Beri Penjelasan - JPNN.COM
DJ Panda dan kuasa hukumnya, Michael Sugijanto di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat (31/10). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Kasus dugaan pengancaman yang dilaporkan Erika Carlina terhadap DJ Panda memasuki babak baru.

Pasalnya, pihak DJ Panda telah mengajukan mediasi dengan Erika Carlina. Proses itu pun telah dilakukan di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Jumat (31/10).

Erika Carlina maupun disjoki tersebut hadir dalam proses mediasi. Kuasa hukum DJ Panda, Michael Sugijanto lantas menjelaskan mengenai mediasi tersebut.

Baca Juga:

"Ya, jadi kalau mengenai kasusnya Gio, yang kalian kenal dengan DJ Panda, memang kami sudah mengajukan mediasi ketika terakhir yang ramai-ramai di sini tuh, kami sudah mengajukan. Dan pihak sana juga mau kok datang," ungkap Michael Sugijanto di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat (31/10).

Menurutnya kedua belah pihak menunjukkan iktikad baik dengan menghadiri agenda medias.

Akan tetapi, pertemuan itu ternyata belum menemukan titik terang antara Erika Carlina dan DJ Panda.

Baca Juga:

"Hari ini, kan, ketemu, kan? Kalian sudah lihat semua, semua pihak ada iktikad baik untuk menyelesaikan masalah ini. Namun, yang saya sayangkan, memang ketika diskusi, itu belum ada titik terang," ucapnya.

Oleh karena itu, pihaknya dan Erika Carlina akan kembali melakukan pertemuan pada dua pekan mendatang.

Kasus dugaan pengancaman yang dilaporkan Erika Carlina terhadap DJ Panda memasuki babak baru.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Erika Carlina  DJ Panda  DJ Panda dan Erika Carlina  Kasus Erika Carlina  kasus DJ Panda 
BERITA ERIKA CARLINA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp