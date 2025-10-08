Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Gosip

DJ Panda Segera Diperiksa Polisi, Ini Sebabnya

Rabu, 08 Oktober 2025 – 05:55 WIB
DJ Panda. Foto: Instagram/djpanda_official

jpnn.com, JAKARTA - DJ Panda akan segera diperiksa oleh pihak Polda Metro Jaya.

Pemilik nama asli Giovanni Surya itu bakal dimintai keterangan terkait laporan yang didaftarkan oleh artis Erika Carlina.

Kepala Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Kompol Iskandarsyah mengatakan bahwa pihaknya memanggil DJ Panda pada pekan depan.

Baca Juga:

"Minggu depan, Rabu (15/10)," kata Kompol Iskandarsyah dilansir Antara, Selasa (7/10).

Menurutnya, kasus pengancaman DJ Panda terhadap Erika Carlina sudah naik dalam tahap penyidikan.

Akan tetapi, pihak kepolisian belum bisa menyampaikan secara detail soal kasus tersebut.

Baca Juga:

Kompol Iskandarsyah juga belum dapat konfirmasi apakah DJ Panda bakal hadir atau tidak saat pemeriksaan.

Diketahui, Erika Carlina dikabarkan melaporkan DJ Panda ke polisi.

Sumber Antara

