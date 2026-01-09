Close Banner Apps JPNN.com
Djarot PDIP Bela Pandji, Anggap Pertunjukan Mens Rea Bentuk Ekspresi Melalui Komedi

Jumat, 09 Januari 2026 – 17:50 WIB
Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat bicara soal Pilkada Sumut. Foto: Ricardo/jpnn.com

jpnn.com - Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Syaiful Hidayat menyebutkan pertunjukan Mens Rea yang digelar komika Pandji Pragiwaksono sebenarnya bentuk penyampaikan ekspresi dan refleksi melalui medium seni komedi.

Menurutnya, bentuk ekspresi seperti disampaikan Pandji sebenarnya dijamin oleh konstitusi. 

Hal demikian dikatakan Djarot setelah heboh kabar Pandji yang dilaporkan ke polisi oleh beberapa pihak setelah menggelar Mens Rea.

"Dalam negara demokratis, ekspresi semacam ini adalah bagian dari percakapan publik yang sah dan dilindungi oleh konstitusi," kata dia, Jumat (9/1).

Djarot mengatakan substansi pertunjukan Mens Rea harus dipahami sebagai kritik, satire, dan pendapat personal yang disampaikan tanpa ajakan kekerasan. 

"Penilaian hukum terhadap niat batin (mens rea) dalam ekspresi pendapat tidak boleh dilepaskan dari konteks, tujuan, dan dampaknya secara nyata di masyarakat," ujar dia.

Menurut Djarot, negara melalui aparatnya, memiliki kewajiban melindungi hak rakyat menyampaikan ekspresi sepanjang dijalankan secara bertanggung jawab dan tidak melanggar aturan.

Djarot menuturkan kemerdekaan menyampaikan pendapat di ruang publik juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 yang menempatkan kebebasan berpendapat sebagai prasyarat bagi kehidupan demokratis. 

Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Syaiful Hidayat menyebut Indonesia tidak boleh tergelincir menjadi negara yang mudah tersinggung.

