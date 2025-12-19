Djarum Foundation dan PB Perpani Perkuat Piramida Pembinaan Melalui Kejurnas Panahan Antarklub 2025

jpnn.com, JAKARTA - Bakti Olahraga Djarum Foundation dan MilkLife berkolaborasi dengan PB Perpani menyelenggarakan MilkLife Archery Challenge - Kejuaraan Nasional Panahan Antarklub 2025.

Dalam ajang yang diadakan di Supersoccer Arena, Kudus selama 11 hari pada 9 - 19 Desember ini, sebanyak 1.360 atlet dari 116 klub panahan datang dari berbagai daerah di Indonesia guna menunjukkan kemampuan terbaik di tengah arena.

Ketua Panitia Pelaksana sekaligus Wakil Ketua Umum II Bidang Pembinaan dan Prestasi Pengurus Besar Persatuan Panahan Indonesia (PB Perpani) Abdul Razak menuturkan, penyelenggaraan Kejurnas Panahan Antarklub 2025 bertujuan guna memperkuat struktur kompetisi panahan di Indonesia.

Diharapkan, melalui ajang yang didukung oleh Djarum Foundation dan MilkLife ini akan lahir talenta-talenta berkualitas dan kelak dapat membela Indonesia di kejuaraan internasional.

“MilkLife Archery Challenge Kejurnas Antarklub 2025 merupakan penyelenggaraan pertama dan menjadi salah satu bentuk inovasi dari PB Perpani yang menjadi modal penting untuk memperkuat fondasi prestasi nasional. Di satu sisi, kompetisi ini juga untuk memperluas

kesempatan atlet muda menguji kemampuan dan menambah jam terbang mereka dalam pertandingan level nasional. Sehingga, nantinya diharapkan dapat lahir talenta-talenta berkualitas yang bisa memperkuat Indonesia ketika melakoni kejuaraan internasional baik di

level regional maupun dunia seperti Olimpiade,” ujar Abdul Razak.

MilkLife Archery Challenge - Kejurnas Panahan Antarklub 2025 mempertandingkan empat divisi yakni Nasional, Compound, Recurve, dan Barebow. Divisi Nasional terbagi dalam empat kelompok usia yakni U10, U13, U15, dan U18. Sedangkan divisi Compound dan Recurve terdiri

dari empat kelompok usia (U-13, U15, U18, dan umum). Adapun Barebow memainkan kelas dengan batasan usia peserta rata rata di atas 30 tahun. Setiap divisi mempertandingkan nomor perorangan dan beregu baik putra dan putri serta nomor beregu campuran.

“Dengan banyaknya divisi dan kelompok usia ini, para atlet bertemu lawan sepadan sehingga kemampuan mereka dapat terukur dengan baik. Ke depannya, kami berupaya dapat rutin menyelenggarakan kejuaraan ini sehingga para atlet memiliki tujuan pasti ketika berlatih,” jelas

Abdul Razak.

Senada dengan hal tersebut, Program Director Bakti Olahraga Djarum Foundation Yoppy Rosimin menuturkan, penyelenggaraan MilkLife Archery Challenge - Kejurnas Antarklub selaras dengan upaya Djarum Foundation yang tengah memperkuat ekosistem panahan di level usia dini.