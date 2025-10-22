Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Djarum Kembali Renovasi 10 Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Demak

Rabu, 22 Oktober 2025 – 19:39 WIB
Djarum Kembali Renovasi 10 Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Demak - JPNN.COM
Djarum kembali menjalankan program Rumah Sederhana Layak Huni (RSLH) di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Kali ini, sebanyak 10 rumah warga direnovasi. Foto: Dok. Djarum

jpnn.com, DEMAK - PT Djarum kembali menjalankan program Rumah Sederhana Layak Huni (RSLH) di Kabupaten Demak, Jawa Tengah.

Kali ini, sebanyak 10 rumah warga direnovasi atau dibangun ulang dengan total biaya mencapai Rp600 juta.

Kegiatan tersebut merupakan kedua kalinya perusahaan menyasar Demak setelah pada 2022 lalu 10 rumah turut diperbaiki sehingga aman, nyaman dan sehat untuk ditinggali sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup para penerima manfaat.

Baca Juga:

Tahun ini, para penerima bantuan berasal dari lima dusun yang berada di Desa Jragung, Karangawen, Demak yakni Dusun Krajan (2 rumah), Ngrajek (1 rumah), Karanggondang (5 rumah), Jragung (1 rumah), dan Dusun Pojok (1 rumah).

Seremoni serah terima simbolis kepada para penerima bantuan RSLH diselenggarakan di Balai Desa Jragung pada Rabu (22/10).

Acara ini turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Demak Akhmad Sugiharto S.T., M.T., Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Linda Widiastuti Ariningrum S.Sos M.Si., General Manager Community Development PT Djarum Achmad Budiharto, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Demak, jajaran pemerintah kabupaten bersama dinas terkait, serta perwakilan dari kecamatan dan desa setempat.

Baca Juga:

Salah satu penerima bantuan RSLH dari PT Djarum kali ini ialah Sujarni, warga Dusun Jragung, Desa Jragung, Kecamatan Karangawen. Hidup bersama delapan anggota keluarga termasuk anak, menantu dan cucunya, rumah yang ditinggali Sujarni sangat tidak layak.

“Kalau hujannya kencang, angin dan air masuk ke rumah. Bahkan, dinding dari kayu sudah jebol, jadinya sering banyak nyamuk. Cucu saya juga pernah kejang-kejang karena kedinginan. Dari dulu kami berdoa, semoga rumah ini bisa diperbaiki. Tapi kami tidak punya biaya karena pekerjaan saya pun hanya asisten rumah tangga,” ungkap Sujarni dalam keterangan resmi.

PT Djarum kembali menjalankan program Rumah Sederhana Layak Huni (RSLH) di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Kali ini, sebanyak 10 rumah warga direnovasi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Djarum  djarum foundation  Djarum Indonesia  Demak 
BERITA DJARUM LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp