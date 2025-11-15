Djournal Coffee PVJ Tampil Lebih Modern & Hangat, Luncurkan 2 Menu Cokelat Baru

jpnn.com - BANDUNG - Jaringan kedai kopi Djournal Coffee merilis dua minuman cokelat edisi spesial menyambut liburan, Pistachio Dark Chocolate dan varian terbaru, Banana Pudding Dark Chocolate.

Di tengah ramainya tren minuman kekinian, Djournal memilih kembali ke rasa klasik yang menenangkan, menghadirkan minuman yang cukup manis, lembut, dan tetap menghadirkan kehangatan meski disajikan dingin.

Menu Pistachio Dark Chocolate kembali hadir setelah menjadi favorit pelanggan pada musim liburan tahun lalu. Perpaduan couverture dark chocolate, susu pistachio cold cream, dan potongan pistachio chunks memberikan sensasi creamy sekaligus nutty yang kaya.

Adapun Banana Pudding Dark Chocolate sebagai pendatang baru dengan karakter lembut dan playful. Racikan dark chocolate dan banana pudding yang diberi topping biscoff crumble serta marshmallow ini menawarkan aroma manis ala dessert rumahan, cocok untuk yang ingin mencoba sesuatu yang unik tanpa meninggalkan rasa klasik.

Tidak hanya menghadirkan menu baru, Djournal juga meresmikan wajah baru gerainya di Paris van Java (PVJ) Bandung. Setelah proses penyegaran, area ini kembali beroperasi dengan tampilan lebih modern dan hangat, mengusung warna turquoise yang dipadukan dengan elemen kayu natural.

Area indoor kini tampak lebih terang dan lapang, sementara area outdoor memberikan pilihan nyaman bagi pencinta udara sejuk Bandung.

"Penyegaran ini bukan hanya tentang tampilan baru, tetapi juga bagaimana kami bisa terus memberikan pengalaman terbaik bagi pelanggan," kata President Director & CFO ISMAYA Group Cendyarani dalam keterangannya, Sabtu (15/11).

Ia berharap, setiap kunjungan Djournal dapat menjadi momen penuh energi positif, ditemani minuman berkualitas.