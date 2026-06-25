Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Pajak

DJP Jabar Sita 288 Aset Penunggak Pajak Senilai Rp 54 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 – 17:20 WIB
DJP Jabar Sita 288 Aset Penunggak Pajak Senilai Rp 54 Miliar - JPNN.COM
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Barat I, Kanwil DJP Jawa Barat II, dan Kanwil DJP Jawa Barat III secara serentak melaksanakan Kick Off Pekan Sita Serentak Tahun 2026. 

Dalam pelaksanaan aksi gabungan tersebut, ketiga Kanwil Jawa Barat ini berhasil melakukan penyitaan terhadap total 288 aset. 

Nilai taksiran dari seluruh aset yang disita tersebut dilaporkan mencapai Rp 54.060.910.802.

Baca Juga:

Secara rinci, Kanwil DJP Jawa Barat I melaksanakan penyitaan terhadap 106 aset. 

Ratusan aset milik penunggak pajak di wilayah ini memiliki nilai taksiran sebesar Rp 12.064.211.565.

Kanwil DJP Jawa Barat II turut menyumbang angka signifikan dengan melaksanakan penyitaan terhadap 71 aset. 

Baca Juga:

Nilai taksiran aset yang berhasil diamankan dari wilayah tersebut mencapai Rp 27.955.397.758.

Sementara itu, Kanwil DJP Jawa Barat III mencatatkan jumlah penyitaan fisik aset terbanyak dalam aksi ini. 

Kanwil DJP Jawa Barat I, Kanwil DJP Jawa Barat II, dan Kanwil DJP Jawa Barat III secara serentak melaksanakan Kick Off Pekan Sita Serentak Tahun 2026.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   pajak  utang pajak  DJP  wajib pajak 
BERITA PAJAK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp